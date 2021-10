Festival dei Luoghi Comuni: Massimo Germini racconta insieme a Marco Aime “Ogni Luogo è un Dove”

Massimo Germini è un artista completo: musicista, compositore, arrangiatore e produttore discografico e suonatore di strumenti etnici a corda. Vanta numerosi lavori con artisti quali Roberto Vecchioni, con il quale collabora da 20 anni, Grazia Di Michele, Rossana Casale, Kaballà, Nicola Di Bari, Van De Sfroos, Susanna Parigi, Cecilia Chailly, Giorgio Faletti e molti altri.

Germini sarà ospite, in occasione del Festival dei Luoghi comuni, nell’edizione Culture, Paesi e Confini dell’edizione 2021/2022 che si svolgerà a Cuneo a partire dal 22 ottobre.

Domenica 24 ottobre alle ore 21 al Teatro Toselli di Cuneo, l’artista si esibirà accanto a Marco Aime nello spettacolo “ogni luogo è un dove” dedicato ad un viaggio tra parole e musica che racconta la lunga strada che percorrono gli uomini per attraversare deserti, mari, cieli, muri, per affermare il proprio diritto e desiderio di vita. Protagonista dei brani musicali e canti, sarà la figura dello straniero, questo perché tutti noi siamo stati migranti e perché tutta l’umanità è in cammino, da sempre.

L’ingresso all’evento è gratuito ma è necessario procurare i biglietti sulla piattaforma online https://www.festivaldeiluoghicomuni.it/evento/spettacolo-musicale-ogni-luogo-e-un-dove/