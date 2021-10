“Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori” a Saluzzo oggi e domani si vive il Medioevo

Ha preso avvio ieri la prima edizione della "Festa del libro medioevale e antico a Saluzzo". Ad aprire il nutrito e variegato palinsesto della due giorni, oggi sabato 23 e domenica 24 ottobre, lo scrittore giornalista Aldo Cazzullo con la lectio magistralis “Dante in Purgatorio dove andremo tutti”.

“Saluzzo, la più bella città del Piemonte” ha affermato lo scrittore aprendo la coltissima conferenza, con ricordi d'infanzia legati alla città che ha abitato per tre anni.

Saluzzo che ritrova le radici del suo periodo di maggior splendore – ha sottolineato il sindaco Calderoni con l’assessore alla cultura Attilia Gullino e che lo fa diventando il luogo privilegiato di trasmissione di cultura e storia medioevale per il grande pubblico, adulti e bambini, attraverso affascinanti appuntamenti: dai romanzi, ai saggi, fantasy, a teatro e musiche o performance, gruppi storici e con le esibizioni d falconeria.

“Perché questo è il mondo medioevale, un mondo ricco di culture e di lingue diverse, dove gli estranei erano invitati a partecipare e dove si viveva la comunità. Le lezioni che il mondo medioevale ci ha trasmesso, noi vogliamo trasmettere a chi, in questi due giorni, vorrà venire a Saluzzo per sentire le diverse voci del nostro Medioevo oggi” Marco Piccat, presidente della Fondazione CrSaluzzo, ente promotore dell’iniziativa con il Comune, in collaborazione con Salone del Libro di Torino, rappresentato ieri da Marco Pautasso e con la Fondazione Bertoni.

Le iniziative e gli ospiti

Il programma porta a immergersi nelle atmosfere medievali e conoscere la cosiddetta “Età di mezzo”, con i suoi protagonisti e personalità di spicco, gli usi e costumi, i fatti storici, le credenze, i mestieri, l’arte e la letteratura, gli studi, le scoperte.

Lo spazio espositivo con gli editori e le librerie apre oggi sabato 23 ottobre alle 9.30 e domenica 24 ottobre alle 10, con chiusura alle 19 (Il Quartiere, ex Caserma Musso (piazza Montebello).

Tra gli ospiti: il cantautore Angelo Branduardi in concerto acustico ( già esaurito) “Camminando, camminando in due” con Fabio Valdemarin).

Alcuni appuntamenti saranno accompagnati da letture a cura della Compagnia teatrale Primoatto, mentre l’APM proporrà intermezzi musicali. Oggi alle 16,30 la presentazione del libro di Franco Giletta “La tavolozza di Leonardo. Il genio di Vinci e il Marchesato di Saluzzo “ con letture a cura di Primoatto.

Oggi e domani dame e i cavalieri dell’antico Marchesato di Saluzzo, accompagnati da rullare di tamburi e da banditori, sfilano per le vie del centro cittadino grazie ai figuranti del Gruppo storico del Saluzzese e del gruppo Sbandieratori e musici Borgo San Martino.

Protagonisti anche i rapaci con lo spettacolo di falconeria, domenica dalle 15 lungo la salita al Castello, a cura di Falcong Srl, che vedrà in volo l’aquila reale, il falco sacro, il falco gyr, il falco pellegrino, la poiana di Harris, l’assiolo faccia bianca e il gufo africano.

Il programma completo della Festa su: salonelibro.it – visitsaluzzo.it.

Gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, a eccezione del concerto di Branduardi. Prenotazioni per gli appuntamenti presso Il Quartiere: https://www.prenotazionifondazionebertoni.it/eventi/ .

Prenotazioni per la lectio di Franco Cardini al Monastero di Santa Maria della Stella: https://www.monasterodellastella.it/prenotazioni