Ciclismo su pista, Mondiali Roubaix. Bronzo di Elisa Balsamo nell'Omnium: "Per me era importante tornare in pista dopo la caduta alle Olimpiadi"

Nuovo alloro internazionale per Elisa Balsamo che, dopo l'argento nell'inseguimento a squadre, ha conquistato la medaglia di bronzo nell'Ominum, nel terzo giorno di gare dei Mondiali di ciclismo su pista di Roubaix.

Il commento della campionessa peveragnese delle Fiamme Oro (Federciclismo): "Per me era importante tornare in pista dopo la caduta delle Olimpiadi. Non è facile per un atleta dimenticare le cadute. Dopo di allora mi sono concentrata come meglio ho potuto sulla strada (ed è arrivato un titolo mondiale, ndr), ma era importante tornare anche a girare su un tondino. Oggi ho dimostrato a me stessa che quell'episodio è ormai alle spalle. Ci tenevo ad una medaglia in questa specialità. È una disciplina che mi piace. Siamo alla fine di una stagione lunga e faticosa.. va bene così.".

LA GARA (Federciclismo)

La gara della Balsamo è un concentrato di sostanza e regolarità. Sesta nello scratch, quinta nella tempo race, sale i vertici della classifica con il secondo posto nell’eliminazione. Quando parte la corsa a punti finale è seconda alle spalle della Archibald che, dopo aver dominato le prime tre prove, non lascia spazio neanche nell’ultima. L’azzurra difende la posizione guardandosi dalla francese Copponi e dall’americana Valente. Nulla può contro i due giri conquistati dalla belga Kopecky, che gli soffia così il secondo posto.