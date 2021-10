Volley A2/F: il Puma ha fame di vittoria e di punti! La Lpm Bam Mondovì domani alle 16 ospita la Sicilia Catania

Seconda gara consecutiva tra le mura amiche per la Lpm Bam Mondovì, che domani (ore 16) ospita la Rizzotti Design Sicilia Catania. La squadra di coach Solforati è reduce dalla sconfitta subita al tie-break nel derby contro il Pinerolo. Le Pumine stanno proseguendo il loro percorso di crescita e contro le siciliane cercheranno di ottenere la prima vittoria da tre punti e mettersi così definitivamente alle spalle quel pizzico di delusione provocato dall’epilogo dell’ultimo match.

Il Catania, tuttavia, è un avversario da prendere con le molle e che dopo due giornate ha gli stessi punti in classifica delle Pumine (3). La squadra monregalese è chiamata a una prova di grinta e concentrazione, ma anche di continuità nell’intensità di gioco, da sfoderare contro una delle formazioni più interessanti del girone B. Punti di forza dell’attacco catanese sono l’esperta opposto Emanuela Fiore, lo scorso anno al San Giovanni in Marignano e la schiacciatrice Daniela Simian Bulaich; La giocatrice della Nazionale argentina, ex San Lorenzo e Boca Juniors, al momento è la migliore realizzatrice della Rizzotti con 37 punti all’attivo.

Annunciata in gran forma anche Martina Bordignon, che dopo due anni trascorsi con la maglia rossoblù della Lpm tornerà al PalaManera per la prima volta da ex. Di qualità anche il reparto delle centrali, composto da Luisa Casillo e Serena Bertone. Al palleggio Ulrike Bridi, ex Millenium Brescia, brava anche in fase realizzativa, dato confermato dagli 11 punti già realizzati grazie anche a una battuta piuttosto insidiosa. Nel ruolo di libero, infine, la catanese “doc” Giuditta Bonaccorso.

7La gara sarà diretta dal 1° arbitro Antonio Giovanni Marigliano e dal 2° Marco Pasin, entrambi torinesi. I biglietti per assistere al match possono essere acquistati on-line sul portale Liveticket.it. Da segnalare che anche a Mondovì, così come su tutti i campi della serie A, è previsto un minuto di silenzio nel ricordo di Mahjabin Hakimi, la giovane pallavolista afgana barbaramente uccisa nei giorni scorsi. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato alle ore 16.