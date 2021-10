Fantastico: nel centro di Bra tanti luoghi suggestivi per godersi i colori dell’autunno (Foto)

Sarà capitato anche a voi di trovare sui social quelle foto formidabili di panorami autunnali, con boschi e viali ricchi di sfumature suggestive. Si tratta del foliage, fenomeno per cui in questa stagione il fogliame si infiamma di una luce rosso-oro-arancio. Luoghi che incantano, ma che molto spesso non sono proprio a portata di bicicletta: Vermont, Canada, New England, ma anche Cina e Giappone.

E quindi che fare, continuiamo a sognare mete irraggiungibili? Ma certo che no, perché in realtà questi paesaggi clamorosi sono molto più vicini di quanto pensiamo. Tipo Bra, che ha molte belle zone dove godere di un mix tra città e foliage. Pronti? Scatenate le fotocamere.

Spettacolo assicurato al parco della Zizzola, ai giardini di piazza Roma, in viale Rimembranze, nell’area verde Atleti Azzurri d’Italia in zona Madonna dei Fiori, con il consueto obiettivo elettronico di Tino Gerbaldo prontissimo ad immortalare manti di foglie variopinte.

Se vi fate una passeggiatina avrete solo l’imbarazzo della scelta tra gli scorci stupendi dove ammirare la magia autunnale e scattare foto a manetta, oltre ad essere una pausa cromatica perfetta per rilassarsi e tenersi in forma.