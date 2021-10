Elezioni Cuneo: "Italia Viva al lavoro su candidati all'altezza e programmi"

Egregio direttore,

trascorsa circa una settimana dall’esito delle elezioni amministrative, crediamo sia giunto il tempo di maturare alcune riflessioni e, soprattutto, di guardare alle prossime scadenze elettorali, alcune delle quali guarderanno da vicino la nostra Provincia.

Le recenti elezioni, conclusesi con la vittoria del centro sinistra ai ballottaggi di Torino e Roma, hanno confermato come l’area centrista e riformatrice, cui si ispira Italia Viva, ha un ruolo fondamentale se si vuole costruire una coalizione vincente e lontana da tentazioni sovraniste e estremiste.

Conferma di ciò è arrivata anche dal primo turno delle elezioni Romane, dove la straordinaria performance di Calenda, (220 mila voti raccolti nella Capitale), è avvenuta con l’apporto decisivo di Italia Viva, dal momento che i due candidati più votati della lista che lo appoggiava appartengono per l’appunto al nostro Partito.

Ora questo importante risultato elettorale, che dimostra una volta di più come una cosa siano i sondaggi (che peraltro ci danno in costante risalita) e un’altra le urne, va portato nella nostra realtà locale.

Come già anticipato, la prossima primavera si voterà nel nostro Capoluogo e Italia Viva sta lavorando per farsi trovare pronta con candidati all’altezza e programmi in linea con la nostra vocazione riformista e liberale.

Siamo già da ora disponibili al dialogo con le forze che si riconosceranno nelle nostre idee, sicuri che sapremo trovare le giuste sintesi per lavorare insieme per il buon governo di Cuneo.

I coordinatori provinciali: Francesco Hellmann e Marta Giovannini