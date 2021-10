Alba: la Biblioteca civica G. Ferrero torna ad accogliere il pubblico a piena capienza

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni anti-Covid, che hanno avviato un graduale percorso di ritorno alla normalità anche per le attività culturali e ricreative, le biblioteche delle regioni rientranti in “zona bianca” possono tornare ad accogliere utenti e visitatori, senza limitazioni di capienza.





La Biblioteca Civica “G. Ferrero” di Alba ha quindi aumentato, in questi giorni, il numero dei posti a sedere disponibili, fino al massimo della capienza prevista, garantendo a tutti il libero accesso, previa esibizione del “green pass”. Restano obbligatori mascherina e sanificazione delle mani.





Per particolari esigenze di studio e ricerca è possibile prenotare una postazione riservata.



Torna anche la possibilità, per adulti e bambini, di sostare liberamente nella sezione “Nati per Leggere”, per sfogliare insieme libri e albi illustrati.

Chi non è in possesso del “green pass” può comunque prenotare i libri e ritirarli all’ingresso della Biblioteca. È inoltre attivo il servizio di prestito digitale MLOL, che mette a disposizione migliaia di e-book, periodici e audiolibri.





La Biblioteca è aperta dal martedì al venerdì, con orario 9-12.30 e 14-18, e il sabato, con orario 9-12.30. Per informazioni o prenotazioni, è possibile telefonare allo 0173 292468 o scrivere all’indirizzo mail prestito@comune.alba.cn.it.