Gold's Fall e Bitcoin's Rise: cosa devi sapere

Ogni titolo di giornale che leggi da novembre 2020 in poi menziona il calo dei prezzi dell'oro. Sebbene questo abbia portato molti investitori (che sono fortemente investiti nel metallo giallo) a sentirsi spaventati, è importante comprendere le ragioni sottostanti per lo stesso.

Negli ultimi mesi si sta verificando qualcosa di molto interessante nei sistemi finanziari ed economici mondiali. Sappiamo tutti come la pandemia abbia accelerato i timori di inflazione a seguito degli stimoli alla spesa dei principali governi mondiali.

I soccorsi sono stati distribuiti a un livello senza precedenti per aiutare le popolazioni colpite dalla pandemia. Dato uno scenario del genere, immagineresti che l'oro emergerà come la copertura più forte. Tuttavia, quello ancora non è accaduto.

Bitcoin: il nuovo oro digitale

Analisti ed esperti sono unanimi nelle loro risposte su come Bitcoin sia stato in grado di eclissare l'oro ed emergere come la copertura preferita durante la crisi.

Bitcoin è cresciuto di oltre il 200% solo quest'anno, lasciando ogni altro investimento nella sua polvere digitale. Tutti, dai miliardari agli investitori di Wall Street, lo vogliono. Per non parlare di famiglie normali e professionisti che hanno visto le loro fortune triplicare in alcuni casi nel giro di pochi mesi!

Molti affermano che Bitcoin si basa sul modello di scarsità dell'oro ed è stato posizionato come un contrasto alle pratiche inflazionistiche dei governi. Con svalutazioni valutarie quasi certe a seguito dei controlli di stimolo grasso, Bitcoin continua a salire a livelli record nel dicembre 2020.

Ciò ha portato molti investitori che altrimenti opterebbero per l'oro, optando per Bitcoin o altre criptovalute promettenti. Mentre le domande sulla legalità dello stesso abbondano, la maggior parte dei paesi ora accetta e offre servizi bancari tradizionali per Bitcoin.

Dovresti smettere completamente di investire in oro?

Come investitore, la prima cosa che ti viene insegnata è diversificare il tuo portafoglio. Questo aiuta a bilanciare l'ascesa e la caduta nelle varie classi di attività.

No! Non dovresti abbandonare completamente l'oro come forma di investimento e come risorsa per proteggersi dall'inflazione.

Quello che dovresti invece fare è bilanciare il numero di investimenti tra oro e Bitcoin a seconda del tuo budget e delle tue risorse. Se non avessi investito in criptovalute, ora sarebbe un buon momento per iniziare.

L'oro manterrà il valore e si riprenderà. mentre gennaio o febbraio saranno troppo presto, l'oro può riprendersi entro novembre o dicembre. Storicamente è stata l'opzione più sicura per proteggere gli investimenti e lo stesso rimarrà vero, secondo gli esperti, indipendentemente da quanto Bitcoin continui a brillare in termini di valore.

Oro contro Bitcoin: dove è probabile che gli investitori si affollino per obiettivi a lungo termine?

È probabile che le risposte che potresti ottenere quando poni questa domanda agli investitori siano diffidenti o divise a metà. Anche se molti investitori miliardari hanno già investito in Bitcoin, non vorrebbero che l'oro cadesse troppo.

Quello che idealmente preferirebbero è uno scenario in cui l'oro dà loro sicurezza e Bitcoin dà loro crescita. Se segui attentamente ciò che sta accadendo nel mondo oggi, ti renderai conto che uno scenario così ideale è già in lavorazione.

In termini di investimenti a lungo termine, l'oro ha già una comprovata esperienza. Anche i governi sono investiti nello stesso e non permetteranno una variazione eccessiva in termini di prezzi.

D'altra parte, quando si guarda al Bitcoin, il tasso di crescita negli ultimi anni è stato senza dubbio enorme, ma le fluttuazioni dei prezzi sono riuscite a togliere un po' di lucentezza.

Considerazioni finali