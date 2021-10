In che modo l'aumento dell'inflazione sta contribuendo all'aumento dei prezzi di Bitcoin

Non tutti capiscono come funziona l'inflazione nel mondo reale. Se guardi Wikipedia, afferma che l'inflazione è l'aumento graduale del prezzo di beni, prodotti e servizi in un paese in un periodo di tempo. Abbastanza semplice; ma aiuta?

Per comprendere la gravità e l'importanza esponenziale dell'inflazione, dobbiamo definirla in termini più sostanziali.

Secondo gli esperti finanziari ed economici, l'inflazione si verifica quando la valuta fiat di un paese perde il suo potere d'acquisto. Guardiamo lo stesso con un esempio-

Un chilogrammo di pollo crudo era precedentemente disponibile sul mercato per $ 2,50. Dopo l'aumento dei prezzi inflazionistici, lo stesso non è disponibile per $ 3,50. Questo va bene e non è motivo di preoccupazione se aumenta anche il reddito corrispondente. Tuttavia, lo stesso diventa difficile per i normali cittadini se il reddito si prosciuga e i prezzi dei prodotti aumentano.

La pandemia del coronavirus, i controlli dello stimolo e l'aumento dei livelli di inflazione

Il disastro economico che è stato la pandemia ha rallentato notevolmente le economie mondiali. Anche le entrate statali sotto forma di tasse, quote di registrazione e commissioni sono diminuite. Ciò significa che anche i governi non hanno molti soldi nelle loro casse.

Tuttavia, le conseguenze finanziarie negative della pandemia significano che le persone sono senza lavoro, cibo e beni di prima necessità. I governi democratici sono costretti a stampare più denaro e spingere pacchetti di stimoli per rilanciare e aiutare le loro popolazioni.

La Fed Reserve continua a stampare moneta, il che aumenterà l'inflazione. Ciò dà origine a fenomeni di inflazione e porta alla svalutazione delle valute legali. È probabile che questi livelli di inflazione non solo continueranno nei prossimi mesi, ma aumenteranno.

Come Bitcoin contrasta l'inflazione come una copertura credibile

Alcuni fatti ovvi per cominciare.

Bitcoin non è morto. Né la bolla è scoppiata né è stata confiscata dai leader e dalle autorità mondiali.

Dopo averlo chiarito, passiamo ora a cose più pertinenti. La filosofia di Bitcoin sottolinea il suo ruolo di protettore della ricchezza finanziaria per la popolazione mondiale. Al fine di rendere Bitcoin sicuro e libero dalle politiche finanziarie mal gestite dei leader mondiali, Satoshi Nakamoto ha immaginato che fosse al di fuori del controllo del governo.

Analisti e investitori hanno elogiato Bitcoin per le sue proprietà anti-inflazionistiche. Come l'oro, Bitcoin non solo è riuscito a reggere il confronto durante la pandemia, ma ha registrato forti margini di crescita. Anche se questo potrebbe essere stato una sorpresa per molti, il nocciolo della questione è che questo era previsto.

È emerso come una copertura inflazionistica credibile ed è attivamente perseguito da tutti, dai miliardari alle società di investimento insieme a individui normali.

Il 2021 vedrà livelli record di inflazione e come reagirà Bitcoin?

Secondo l' Bitcoin Code , i prossimi mesi vedranno livelli record di inflazione. È vero che le economie mostrano lenti segnali di ripresa, ma la spesa pubblica non rallenta. È probabile che le vaccinazioni per la pandemia provengano dalle tesorerie del governo, il che a sua volta si aggiungerà ai problemi di inflazione.

Sono già stati rilasciati trilioni di dollari di stimoli e altri trilioni sono in attesa. I prossimi mesi vedranno uno storico deprezzamento delle valute legali. Tutto questo è una buona notizia per gli investitori di Bitcoin, che stanno puntando su infrazioni crescenti che spingono i prezzi di Bitcoin a nord di centomila dollari entro la fine del 2021.

Molti ritengono che mentre alcuni paesi rischiano di subire il drastico impatto dell'aumento dei livelli di inflazione (America Latina e continente africano), altri ne potrebbero sfuggire. Tuttavia, secondo gli esperti, la natura interconnessa dell'economia mondiale significa che l'inflazione influenzerà tutti i paesi del pianeta.

Considerazioni finali

L'anno 2021 sarà uno spartiacque per Bitcoin e altre criptovalute. Oltre agli investitori miliardari, le autorità di regolamentazione del governo starebbero guardando Bitcoin e i suoi prezzi. Con la capitalizzazione di mercato ora superiore a $ 500 miliardi, c'è un notevole interesse su come questa nuova valuta digitale, con un sacco di promesse, cambierà il mondo.