A Pratonevoso "Edusciare sostenibili": 150 alberi piantati vicino alle piste (FOTO e VIDEO)

La Ssd Pratonevoso Team, in partnership con la Società Benefit zeroCO2 e il partner tecnico Energiapura, produttore delle divise ecosostenibili del team, ieri, sabato 23 ottobre, alle 11, a Pratonevoso, ha portato a termine la prima iniziativa di “Edusciare sostenibili”.



Gli oltre 100 atleti del team e le loro famiglie si sono ritrovati, tutti insieme, per inaugurare la nuova foresta di 150 alberi piantati nelle zone limitrofe agli impianti di risalita e forniti da zeroCO2, per condividere l’importanza e la strategicità dell’educare ogni essere umano, a partire dai ragazzi, a prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo, partendo anche dai piccoli gesti quotidiani.

Gli alberi piantati sono specie autoctone dall’alto valore ambientale, quali pini, larici e abeti bianchi, che si stima assorbiranno complessivamente circa 52.500 kg di CO2 nell’arco dei loro primi 15 anni di vita.

Tale valore consentirà di neutralizzare l’impatto ambientale generato dalla produzione delle divise utilizzate dagli atleti di Prato Nevoso TEAM, stimato in circa 4.500 kg di CO2eq, come da quanto emerso dall'analisi di Carbon Footprint applicata alle diverse componenti (giacca, pantaloni e felpa) delle tute prodotte dall’azienda veneta EnergiaPura.



L’innalzamento delle temperature e le sempre più rade e rare nevicate sono una realtà nota da tempo; tutti gli amanti dello sci si lamentano di ciò, ma nel concreto nessuno fa nulla per cambiare le cose.

Come Sci Club che ha lo scopo sociale di “Educare i Giovani al Futuro”, Pratonevoso Team ritiene fondamentale sensibilizzare gli atleti e le loro famiglie sull’importanza di ridurre la propria impronta ecologica.

Per questo è stata scelta la prima “divisa” (abbigliamento da sci) ecosostenibile, che è prodotta con filati riciclati e materiali riciclabili, grazie al forte impegno sul fronte ecologico del partner EnergiaPura. Al link maggiori info specifiche sui materiali: https://sciclubpratonevoso.it/divise-sostenibili/