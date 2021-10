BAM Acqua San Bernardo Cuneo-HRK Motta di Livenza 3-0, la flemma di coach Serniotti: "Servizio efficace? A volte ti riesce, altre no" (VIDEO)

La caratteristica di coach Roberto Serniotti è sempre la stessa: restare (apparentemente) impassibile di fronte ad una sconfitta, così come ad una bella vittoria. E come non ama farsi vedere abbattuto quando arrivano le prime, anche di fronte ad un rotondo 3-0 ed un livello di gioco piuttosto alto, Serniotti non si concede troppa esultanza: "Siamo stati bravi, ma c'è tanto da migliorare".

Intanto la sua Cuneo aggancia la parte altra della classifica di A2 maschile: dopo 3 giornate la BAM Acqua San Bernardo è quinta con 6 punti, a pari merito con Lagonegro. Davanti ci sono Santa Croce e Castellana Grotte a punteggio pieno (9), e la stessa Motta di Livenza con 6 punti.