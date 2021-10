Motori: nuovo trionfo targato BRC Racing Team, Rossetti e Fenoli si impongono nel Campionato Italiano WRC 2021!

Nuovo trionfo in casa BRC Racing Team grazie a Luca Rossetti e Manuel Fenoli che, imponendosi nella 40ª edizione del Rally Trofeo Aci Como, conquistano meritatamente il Campionato Italiano WRC 2021.

Alla guida della performante Hyundai i20 R5 di BRC Racing Team, Rossetti e Fenoli ipotecano la gara lariana già dopo le due prove del venerdì, la prima delle quali conclusasi in trasferimento e con tempo imposto, a causa di un incidente che ne ha impedito il regolare svolgimento.

Le due speciali del sabato mattina sono condotte da Rossetti in maniera accorta e di controllo. Il friulano piazza poi la zampata definitiva nella P.S.5 Alpe Grande per concludere senza forzare oltre modo l’ultimo tratto cronometrato, prima dell’arrivo trionfale in Piazza Cavour. Il successo di Rossetti e Fenoli nel Campionato Italiano WRC arriva al termine di una stagione costante e su alti livelli, nella quale spicca oltre al titolo e all’ultimo successo, il trionfo nel Rally di Alba.

Sul gradino più alto del podio Rossetti non riesce a trattenere la felicità e commenta: “Una grande soddisfazione personale, ancora maggiore se penso che questa al Rally di Como rappresenta la mia terza partecipazione ed il mio terzo successo. Questa è stata sicuramente la vittoria più complicata sia per le condizioni delle strade sia per come si era messa la gara dopo le prime prove. Sembrava potessimo controllare, invece il nostro diretto rivale è stato autore di una gran giornata e ci ha messo in difficoltà. Per fortuna ho potuto contare su una gran macchina, su delle gomme perfette ed un gran feeling con il mio navigatore e siamo riusciti a portare a casa gara e titolo”.

L’altro equipaggio di BRC Racing Team composto da “Pedro” ed Emanuele Baldaccini si congeda dall’edizione tricolore del WRC con un buon 15° posto assoluto di gara. E’ comunque più che soddisfatto il pilota bresciano che commenta: “Innanzitutto i complimenti a Rossetti per il successo ottenuto. Per noi una buona prova ed un’ottima stagione nella quale abbiamo sempre raggiunto la bandiera a scacchi, senza problemi di sorta, grazie anche al lavoro di un grande team, che si è dimostrato ancora una volta ai vertici mondiali”.