Lpm Bam Mondovì-Catania 3-0, il Puma ritrova una super Taborelli (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì ottiene la prima vittoria stagionale da tre punti. Nel secondo match consecutivo disputato al PalaManera, le Pumine superano la Rizzotti Sicilia Catania per 3-0. Tante le note positive per la Lpm, che dopo aver sofferto nel primo set ha proseguito in crescendo il match, andando a chiudere in scioltezza.

Il Puma ha ritrovato una Veronica Taborelli in giornata super dopo un avvio di stagione non particolarmente esaltante. Per l'opposto della Lpm ben 17 punti all'attivo e assegnazione più che meritata del titolo di MVP. Ecco il commento di Veronica Taborelli raccolto al termine dell'incontro.