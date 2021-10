Al via il corso “La magia in uno scatto” del progetto YeppCn6Of

Mercoledì 27 ottobre prenderà il via il Corso di Fotografia dal titolo “La magia in uno scatto” organizzato interamente dai ragazzi attivi nel Progetto YeppCn6Of in stretta collaborazione con Ober Bondi - fotografo del Progetto HAR - e con gli amministratori dei vari comuni coinvolti nel Progetto.



L’ambizione rimane, come per ogni azione proposta da Yepp, quella di creare aggregazione tra ragazzi che condividono una passione e che vivono sul medesimo

territorio acquisendo nuove conoscenze e competenze su un tema condiviso.



Ogni mercoledì sera, per 8 settimane, dalle 20.30 alle 22.30, presso la sala messa a disposizione dal Comune di Castelletto Stura, in Via del Municipio 1, si terranno lezioni di fotografia base per ragazzi dai 15 ai 26 anni in possesso di una macchina fotografica e desiderosi di imparare a fotografare meglio.



La quota di partecipazione è di 8 euro da consegnare alla prima lezione.



Le iscrizioni sono aperte fino a Martedì 26 Ottobre, scannerizzando il QR code presente sulla locandina o contattando i numeri 334/2909796 (Ciro) oppure 389/7997871 (Valeria).

Per poter partecipare al corso è necessario il Green Pass.

Yepp è un programma europeo dedicato ai giovani dai 15 ai 26 anni che vede coinvolti 5 comuni della prima periferia cuneese della prima periferia di Cuneo, oltre il fiume Gesso: Cuneo, che ne è il capofila, con il coinvolgimento delle sue frazioni (Borgo San Giuseppe, Madonna delle Grazie e Spinetta), Castelletto Stura, Margarita, Montanera e Morozzo.



Promosso dalla Fondazione CRC di Cuneo e dalla Compagnia di San Paolo.

Progetto HAR è un’Associazione culturale con sede in Cuneo che si occupa di Musica, Fotografia, Scrittura e arte in genere.



Tutto questo si concretizza con il supporto di due Cooperative sociali del territorio cuneese: la Cooperativa Momo e la Cooperativa Emmanuele, che facilitano il dialogo tra amministrazioni locali e giovani, per raggiungere obiettivi comuni.