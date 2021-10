Boom di tamponi, ma tasso di positività e contagi restano (quasi) invariati: Covid-free metà dei centri

SITUAZIONE ANALOGA A UNA SETTIMANA FA IN GRANDA



I positivi in provincia di Cuneo da bollettino della Regione Piemonte sono stati 190 nella settimana 17-24 ottobre. Leggerissimo decremento rispetto alla settimana precedente quando erano 195.



Domenica 17 ottobre da inizio emergenza si segnalavano 55.631 contagi. A Ieri, domenica 24 ottobre, sono 55.821.



BOOM DI TAMPONI, MA IL TASSO RESTA INVARIATO

A livello regionale nella settimana 17-24 ottobre sono stati diagnosticati 366.797 tamponi (tre settimane fa, prima dell'obbligo di green pass, sul lavoro erano 171.654). Nella stessa settimana presa in esame, i positivi in Piemonte sono stati 1.578.



Il tasso di positività settimanale è dello 0,43%. Valore simile a una settimana fa: 0,47%.

RESTA SAN BENEDETTO BELBO A SUPERARE LA SOGLIA



Come la scorsa settimana, nessun centro supera la soglia di guardia del contagio calcolato su 18 contagi ogni 1.000 abitanti a parte San Benedetto Belbo. Al comune bastano cinque contagi per segnare un tasso di incidenza pari a 30,67.

Ricordiamo come il dato nel mese di novembre aveva visto sfiorare i 60 comuni della provincia a superare la soglia dei 18 contagi ogni 1.000 abitanti.

IN 6 CENTRI SI SUPERANO I 20 CONTAGI

In sei comuni si supera la soglia dei 20 positivi all'interno del comune.: sono Cuneo, Alba, Mondovì, Canale, Cherasco e Garessio.

Tra le sette sorelle il comune con il più alto numeri di contagi è Alba (49 la scorsa 36), seguito da Cuneo (34 la scorsa 29) e Mondovì (21 la scorsa 18).



Sotto i venti a Bra (18 la scorsa 14), Fossano (15 la scorsa 11), Saluzzo (10 la scorsa 9) e Savigliano (9 la scorsa 13).

Sopra i 20 a Garessio (24), Canale (23), Cherasco (22).



120 CENTRI COVID FREE IN PROVINCIA DI CUNEO



Questa settimana i centri senza contagio sono 120. A bollettino di ieri nei perimetri di 127 comuni della Granda si è registrato almeno un positivo al Covid-19. Sono il 51,42% dei centri della nostra provincia.



Indichiamo di seguito i 127 centri dove a bollettino di ieri si è registrato almeno un contagio. Tutti gli altri centri non presenti in questa lista sono Covid-free.