Mondovì ha due nuovi giardinetti con giochi inclusivi e accessibili a tutti

Il taglio del nastro in via Ortigara

Sono stati inaugurati ieri, domenica 24 ottobre, i giardinetti inclusivi realizzati del comune di Mondovì, con il contributo di Fondazione CRC, prendendo ispirazione da quelli creati a Briaglia.

Le due aree verdi si trovano rispettivamente in zona stazione e in via Ortigara e sono dotate di attrezzature e giochi utilizzabili anche da bambini con disabilità o problemi motori.

In corso Italia i bambini potranno divertirsi inoltre con una piramide in corda, mentre in via Ortigara troveranno anche giochi musicali.

In entrambe le aree sono state poi realizzare aiuole con piante aromatiche, utili per favorire lo sviluppo dell'olfatto, che poi verranno periodicamente arricchite fiori colorati come tulipani, begonie e lavanda.