A Roccaforte successo per i campionati italiani di boxe, grazie anche all'impegno dei volontari della Protezione Civile ANA

Grande successo per i campionati italiani di boxe che si sono svolti nel comune di Roccaforte Mondovì sabato 23 e domenica 24 ottobre, al pala Ellero.

Non è la prima volta che il paese ospita questo importane evento sportivo, che, anche quest'anno si è confermato un successo.

"Un grande evento sportivo che richiama centinaia di atleti e accompagnatori da tutta Italia" - commenta il sindaco, Paolo Bongiovanni - "Grazie per la buona riuscita dell'organizzazione alla Protezione civile e al gruppo Alpini di Roccaforte, alla Sezione ANA Mondovì, a Kyé Più, a Gruppo Folk Occitano "Artüsìn", a Circolo Acli Amici di Prea, a Jollygraf snc, a Energy Group Srl, a RevolAudio, all’Albergo Ristorante Commercio, all’Hotel Reale, all’ATL Cuneese, alla Federazione Pugilistica Italiana".

Sono stati infatti numerosi i volontari dell’Unità di Protezione Civile Alpini Mondovì che si sono alternati nell’assistenza dell’evento, fornendo supporto al Comune di Roccaforte Mondovì, in relazione alla convenzione in atto da parecchi anni tra A.N.A Mondovì e l’Amministrazione Comunale.

La manifestazione si è svolta in modo regolare e ordinato con la rigorosa applicazione delle normative “anti covid”, in collaborazione con lo staff dell’organizzazione sportiva per la verifica del “green pass” per accedere all’evento.

La presenza di autorità locali e nazionali, nonché la trasmissione in diretta sui canali di Rai Sport ha suscitato molto interesse e donato una visibilità meritata non solo al territorio di Roccaforte Mondovì, ma a tutta la Valle Ellero, permettendo di riscoprire una zona già rinomata sotto molti aspetti, anche come polo d’interesse sportivo e culturale.

Un ringraziamento particolare ai volontari impegnati è giunto da Armando Camperi, Presidente della Sezione A.N.A. Mondovì, impegnato domenica con numerosi consiglieri sezionali a Prunetto all’inaugurazione del Museo del mulo delle Truppe Alpine. Ringraziamento esteso all’ottimo lavoro della coordinatrice dell’Unità PC ANA Franca Taramasso, al segretario Roberto Turco e al Sindaco di Roccaforte Mondovì, Paolo Bongiovanni.

Ancora una volta i Volontari PC ANA (Alpini e Aggregati) hanno dato testimonianza autentica di generoso Volontariato a favore della Comunità locale, speso gratuitamente e generosamente.