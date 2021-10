"Incontri": a Parolo un contest fotografico dedicato a tutti gli animali

Il comune di Paroldo, in collaborazione con la neonata associazione Lisoròt e l'associazione MondovìPhoto, organizza il concorso fotografico “Incontri”: che siano d’affezione, da reddito o selvatici gli animali sono compagni preziosi per gli abitanti dell’Alta Langa. Possono entrare nelle vite in punta di piedi o con forme travolgenti ma da questi incontri nascono sempre storie di condivisioni: a volte fugaci quanto il respiro spezzato dalla sorpresa, altre lunghe e ricche di emozioni come romanzi.