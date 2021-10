Mondovì, il parco di Villa Nasi rinasce con i ragazzi del Calisthenics Mondovì [FOTO]

Domenica di inaugurazioni per il comune di Mondovì che, ieri, ha tagliato il nastro dei rinnovati parchi cittadini di Villa Nasi e del nuovo skate park nei giardini della stazione: progetti di riqualificazioni di aree verdi urbane che hanno visto come protagonisti i giovani.

IL PARCO DI VILLA NASI

La prima tappa è stata nel giardino di Villa Nasi rinato grazie al progetto "ParkOut". Tutto nasce un paio di anni fa da una richiesta al comune per l’installazione di alcune attrezzature per praticare la disciplina del Calisthenics, un tipo di ginnastica a corpo libero, nei giardini di via Della Cornice a Breo.

In questa prima palestra en plein air si allenano Boubacar Mare, Chistian Zunino, Denis Bogetti, Andrea Bertazzoli e un numero sempre maggiore di altri ragazzi finché arriva la possibilità di partecipare al bando “GxG Giovani per Giovani”, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha visto coinvolti Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Con la call for ideas "Mind Club" che ha visto il comune di Mondovì come ente capofila nella partecipazione al bando, insieme numerosi altri partner: la Cooperativa Sociale Caracol, il CSSM, l’istituto “Cigna-Baruffi-Garelli”, il Cfp, l’AslCn1 il “Circolo delle idee” e le associazioni sportive “L’Albero del Macramè” e “Fazzari workout”, inizia il progetto per una nuova palestra all’aria aperto.

125 le idee raccolte, 25 quelle selezionate e 17 i progetti finanziati, tra cui c'è "Parkout", con ben 70 mila euro che hanno portato alla riqualificazione del parco di “Villa Nasi” che ora offre una palestra en plein air con un panorama sulla collina di Piazza davvero invidiabile, attrezzature per il Calisthenics, ma anche dama e scacchiera.

Ieri per l'inaugurazione, oltre ai ragazzi di Calistenics Mondovì e della ASD che appoggiano il progetto, l'amministrazione, Alberto Anfossi, Segretario generale Fondazione Compagnia di San Paolo e Matteo Mancini della Cooperativa Caracol.

Special guest Mastro Manu, Emanuele Moretti, atleta calisthenico, istruttore di Calisthenics a livello nazionale.

Nelle prossime settimane verranno organizzati incontri con le scuole superiori per avvicinare la comunità e i giovani a riappropriarsi di questo rinato spazio verde urbano.

L'intervista dello scorso aprile con i ragazzi di Calisthenics Mondovì