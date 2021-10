Transizione ecologica: ad Alba se ne parla con Mario Tozzi e il rettore del Politecnico di Torino

E’ un parterre d’eccezione quello che nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 ottobre, sarà chiamato a salire sul palco del Teatro "Busca" di Alba in occasione di "Insieme per la sostenibilità", convegno che la multiservizi albese Egea ha promosso per condividere "una fotografia dell’attuale situazione di criticità dello stato di salute del pianeta, fornendo un approfondimento sugli strumenti più innovativi che la scienza ci mette a disposizione per mitigare gli impatti dell’attività umana".

Tra gli ospiti dell’incontro, che avrà inizio alle ore 17.30 e che verrà moderato dal divulgatore ambientale Roberto Cavallo, figurano infatti Guido Saracco, presidente del Comitato Scientifico Tecnico di Egea e Magnifico Rettore del Politecnico di Torino, Mario Tozzi, primo ricercatore Cnr e divulgatore scientifico, noto anche per la sua presenza in importanti trasmissioni televisive, e Giuseppe Tipaldo, sociologo e professore associato dell’Università di Torino. Infine PierPaolo Carini, presidente del Comitato di Gestione di Egea, avrà modo di dialogare con diversi e significativi personaggi impegnati sul fronte sostenibilità e della svolta ecologica.

L’appuntamento sarà inoltre l’occasione per presentare i principali risultati raggiunti da Egea in tema ambientale e sociale attraverso alcuni spunti dal suo Bilancio di Sostenibilità.

"Guarderemo a quella svolta sostenibile che, con l’innovazione digitale e lo sviluppo inclusivo, costituisce uno dei valori più importanti del Gruppo Egea, come a un risultato sempre più concreto e raggiungibile in sinergia con il Paese e coi territori locali", rimarca la multiutility.