"Un'amministrazione che vuole una Cuneo verde non può compromettere il suolo agricolo di frazione Ronchi"

La domanda Ugo Sturlese l'aveva già fatta - anche tramite il mezzo dell'interpellanza - in altri casi nel corso degli ultimi cinque anni di amministrazione, e anche in quello specifico in diverse dichiarazioni: una scelta come quella di permettere la costruzione di uno stabile "magazzino-logistico" in frazione Ronchi, progetto di larga compromissione del suolo agricolo, in che modo si coniuga rispetto alla dichiarata vocazione a sviluppare Cuneo come “città verde” e ambientalmente sostenibile?



Il consigliere di Cuneo per i Beni Comuni presenterà nella seduta odierna del consiglio comunale di Cuneo un'interpellanza che punta il dito proprio sul progetto di Scannell Properties - che lo scorso 30 aprile ha formalizzato il contratto d'acquisto dei terreni con Miac per 3,9 milioni di euro - , realizzato per suo conto a partire da fine settembre dalla ditta Fast Srl di Bergamo. Com'è ormai stato dichiarato più volte - anche senza alcuna conferma da parte dell'azienda - , lo stabile potrebbe diventare un centro di smistamento Amazon.



93mila i metri quadrati di terreno coinvolti nel progetto, che se si guarda all'intero PEC diventano 177mila, con il coinvolgimento anche di Bene Banca e della società Porta Rossa. I lavori dovrebbero essere consegnati entro il prossimo 29 aprile.



L'interpellanza prende le mosse non solo dall'interesse del gruppo consigliare nelle tematiche che riguardano il consumo di suolo ma anche dalle preoccupazioni espresse dalle associazioni di categoria all’indomani della paventata notizia dell’arrivo di Amazon a Cuneo.



Sturlese chiede anche a sindaco e giunta perché non è stato esibito il titolo di proprietà della ditta proponente - che contiene la destinazione d’uso dei fabbricati da realizzare - , come sia stato possibile ritenere compatibile un insediamento “magazzino-logistico” con la norma di Piano e perché una società come Amazon non venga considerata un Polo Commerciale come altri.



Le risposte stasera, in consiglio comunale.