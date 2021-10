Investita una signora anziana, oggi pomeriggio, attorno alle 15.15, in via Garibaldi a Dronero. Sul luogo è intervenuto anche l'elisoccorso, oltre alla Croce Rossa locale. La donna, una volta stabilizzata, è stata trasportata all'ospedale Santa Croce di Cuneo.

E' in condizioni di media gravità, non sarebbe in pericolo di vita. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.