Addobbi per Feste di Compleanno per Bambini: Ecco quali sono gli ultimi trend.

Se dovete organizzare la festa di compleanno per il vostro bambino/a e volete che questa giornata sia indimenticabile, occorre, prima di tutto, pensare a quale tema ispirarsi e in quale location verrà organizzata, poi vi basterà applicare i nostri pochi e semplici suggerimenti e vedrete che il risultato sarà stupefacente.

La scelta degli addobbi in base al tema della festa



Su internet, nei negozi fisici, ma anche al supermercato è possibile acquistare qualsiasi tipo di addobbo che possa aiutarci ad allestire il luogo prescelto in cui verrà festeggiato il compleanno di nostro figlio.

Ma, prima di fiondarci ad acquistare il materiale necessario è importante avere ben presente quale sia il tema della festa.

Noi, quando eravamo piccoli, ci accontentavamo di qualche palloncino colorato sparso in qua e in là, di una torta a cui rubare la panna in attesa dello spegnimento delle candeline e della compagnia di qualche cuginetto.

Oggi, invece, la situazione è decisamente cambiata e sicuramente, rispetto al passato, occorre non solo più impegno ma anche maggiore fantasia, perché alla fine anche noi genitori, in cuor nostro, vorremmo stupire gli invitati.

Quindi, prima di procedere con gli acquisti chiedete a vostro figlio di indicarvi il tema della festa, così una volta compreso quale super eroe o quale principessa dovrà riecheggiare alla festa, voi potrete sbizzarrirvi con gli addobbi per allestire la saletta.

Se non avete mai organizzato, né partecipato a feste per bambini potrete trarre spunto anche da un blog molto conosciuto che si trova su Pintarest sul quale sono presenti tantissime foto relative a compleanni per bambini.

Su Pinterest non sarà difficile capire cosa va di moda e applicarlo al tema della festa scelto dal festeggiato.

La location



Tanti genitori organizzano le feste di compleanno per i propri figli in salette prese in affitto o in parchi in cui vengono riservate delle aree per festeggiare i bimbi.

Una volta bastava invitare qualche amichetto a casa e il gioco era fatto, ma adesso, invece, è un po’ meno semplice, in quanto la ricerca del luogo ideale in cui fare la festa deve essere svolta almeno con due mesi di anticipo.

La scelta di mamme e papà di organizzare i compleanni dei loro figli fuori casa è da ricercarsi nel fatto che oramai si ha a disposizione poco tempo e che gli invitati alle feste sono davvero tanti, in quanto per non emancipare nessun bimbo, gli inviti vengono estesi davvero a tutti.

Quindi, in casa c’è sempre meno spazio e, inoltre, alla fine della festa non sarà più necessario pulire la casa dal disordine lasciato da tutti i bambini.

Ritornando alla scelta della location, in base alla stagione e al luogo in cui viviamo, possiamo scegliere se festeggiare il compleanno al chiuso o all’aperto: se siamo in estate potremmo organizzarlo in piscina oppure, se viviamo vicino al mare, si potrebbe organizzare anche in spiaggia; mentre se siamo in primavera o in autunno e viviamo in città allora la scelta potrà ricadere su un parco, magari dotato di qualche attrazione, come giochi gonfiabili o semplici giostrine; invece, se la festa deve essere organizzata in un periodo invernale allora dovremo orientarci sull’affitto di una location al chiuso, come una ludoteca.

L’animazione per bambini



L’animazione per bambini, sì o no?

Gli animatori compleanni per bambini sono angeli che ci aiutano a rendere le feste per bambini divertenti e mai noiose.

Quindi, vero è che questo servizio non è sicuramente obbligatorio, ma, se vogliamo una spalla che ci aiuti a trasformare in sogno la festa di un bambino, allora dovremmo prendere in considerazione il servizio di animazione.

Anche perché, se il tema è comune non sarà necessario spendere troppo tempo nella ricerca degli addobbi ideali, in quanto alcune agenzie come questa presente su Google My Business sono dotate di attrazioni aggiornate alle ultime tendenze.

Queste agenzie sono specializzare nell’organizzazione delle feste di compleanno per bambini a 360 gradi: in base all’età del festeggiato propongono dette feste a tema che possano divertire tutti gli invitati, genitori compresi.

Inoltre, con gli animatori è possibile decidere insieme quale tipo di animazione offrire ai bambini, come ad esempio dei numeri magici o comici, così da coinvolgere i bimbi in maniera diretta.

Ma quali sono gli ultimi trend?



Diciamo che gli ultimi trend sono davvero importanti per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni, i quali cominciano ad avere un’idea ben precisa di ciò che desiderano e, anche per via dei social, spesso vorrebbero vedersi concedere quel qualcosa di più che nel quotidiano non possono fare.

I ragazzini di questa fascia d’età adorano ballare e scatenarsi, oltre a fare giochi divertenti e competitivi, quindi, potreste addobbare la festa con luci disco, magari con una macchina del fumo e una consolle che possa farli giocare insieme con, ad esempio, la just dance.

Mentre, un tema per la giornata potrebbe essere quello che rimanda ai social più utilizzati del momento, come Tik Tok, molto usato dagli adolescenti per ricreare brevi video davvero esilaranti, quindi, sarà importante la presenza di una postazione selfie dotata di un photo booth.

Mentre, se il compleanno viene festeggiato durante i mesi estivi, potrebbe essere davvero divertente, unico e indimenticabile organizzare uno schiuma party, semplice e davvero spassoso.

Attualmente i videogiochi più amati del momento sono Minecraft e Fortnite, quindi, se il fanciullo ve lo richiede potrete organizzare la sua festa anche in base a questi due game.

I servizi di animazione offrono dei pacchetti in cui è prevista la fortnite dance challenge, cioè una sfida che ha lo scopo di replicare i passi di danza mossi dai personaggi di questo gioco.

Per il Fortnite Party potreste utilizzare un maxi schermo, una macchina del fumo e delle luci intermittenti (se non possedete il materiale potreste domandare all’agenzia di animazione per bambini se può fornirvelo): le sfide saranno coinvolgenti ed esilaranti.

Se il tema è Minecraft, invece, preparatevi a partecipare con i vostri ragazzi in quanto si tratta di un gioco che stimola le capacità strategiche, logiche e matematiche.

La torta di compleanno



La torta di compleanno non rientra negli addobbi, ma è sicuramente importante quanto loro poiché deve assolutamente rispecchiare il tema della festa.

Per non rischiare di rimanere senza, vi consigliamo di ordinarla per tempo, ma soprattutto di domandare agli altri genitori se i bimbi hanno qualche allergia o intolleranza, cosicché, in caso affermativo, poter pensare ad una valida alternativa.

Negli ultimi anni sono molto apprezzate le torte ricoperte con pasta di zucchero o copertura con glassa.