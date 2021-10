Il Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico – e il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicono il Concorso Nazionale “L’Europa è nelle tue mani!”.

Il concorso è rivolto agli istituti secondari, pubblici e paritari, di secondo grado del territorio nazionale ed è promosso nel contesto delle iniziative della Conferenza sul futuro per l’Europa, che ha incoraggiato i cittadini a discutere insieme per affrontare le sfide e necessità dell’UE.

Gli studenti devono realizzare un elaborato che esponga la loro visione dell’Unione. In particolare, l’elaborato si deve ispirare a uno dei nove temi della Conferenza - cambiamento climatico e ambiente; salute; un’economia più forte, giustizia sociale e occupazione; l’UE nel mondo; valori e diritti, stato di diritto, sicurezza; trasformazione digitale; democrazia europea; migrazione; istruzione, cultura, gioventù e sport – e dovrà essere illustrato successivamente in formato Power Point, in un video o in un contenuto tramite i social media.

I lavori dovranno essere inviati entro il 15 febbraio 2022. Successivamente, una speciale commissione individuerà 21 classi vincitrici a cui verranno assegnati un premio pari a 7.000 euro, da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico e/o per la realizzazione di iniziative formative nel quadro delle tematiche europee.

Per saperne di più, consulta l’articolo sul sito ufficiale del Dipartimento per le Politiche Europee