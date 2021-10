Distretto urbano del commercio: a Busca incontro-dibattito con cittadini e imprese

“Distretti urbani del commercio, strumento di pianificazione territoriale strategica” è questo il titolo dell’incontro - dibattito fra la cabina di regia del “duc” Busca ecittadini e imprese che si terrà giovedì 28 ottobre alle ore 20,45 al Teatro Civico.



Interverranno il sindaco, Marco Gallo, l’assessore alle Attività produttive, Diego Bressi, il presidente di Confcommercio Cuneo, Luca Chiapella, il vice presidente vicario di Confcommercio Cuneo, Marco Fuso, il consulente del duc Busca Andrea Marino dello Studio DUC Busca TauTemi. Moderatore il direttore di Confcommercio Cuneo Marco Manfrinato.



“Il Comune – dice il sindaco Gallo –, che aveva già avviato nei mesi scorsi una collaborazione con Confcommercio Cuneo per la stesura del piano di rigenerazione urbana, con un primo stanziamento di ventimila euro, ora rilancia e consolida il rapporto con l’ente in seguito al recente riconoscimento da parte della Regione del proprio Distretto del Commercio. Diamo così avvio ai lavori per concretizzare il piano e per giungere ad indicare e cercare fonti di finanziamento a largo raggio. Invito pertanto vivamente tutti i concittadini e i titolari delle imprese con sede in città a partecipare all’incontro, perché dobbiamo confrontarci, soltanto dallo scambio di idee e proposte può prendere forma un progetto complessivo di rilancio”.