Investire nel 2021, cosa scegliere tra buoni fruttiferi, conti deposito e libretti di risparmio

Su cosa investire nel 2021 e come far fruttare i propri risparmi? Con la crisi causata dal Covid-19 gli italiani hanno riscoperto la potenza del risparmio privato.

Versare tutta la liquidità su un conto corrente non è fruttuoso e questo è un dato di fatto con cui fare i conti. Per ottenere un profitto dai propri risparmi è necessario investire.

Spesso questa parola spaventa, poiché si pensa all'investimento come una mossa azzardata. Esistono, però, degli strumenti di investimento sicuri che possono essere presi in considerazione per ottenere un profitto.

Tra le forme di investimento considerate sicure ci sono i buoni fruttiferi postali, i conti deposito e i libretti di risparmio. Capire quale sia quella più in linea con le proprie esigenze è il primo passo per rendere fruttuosi il capitale risparmiato.

Per quanto riguarda i buoni fruttiferi postali segnaliamo la tipologia 3x4 che permette di fare un investimento nel medio-lungo periodo, per una durata massima di 12 anni. In questo caso si otterranno i primi risultati già dopo i primi 3 anni. Il rendimento effettivo lordo su base annua andrà progressivamente crescendo per arrivare allo 0,50% dopo 12 anni.

Interessante anche l'opzione buoni fruttiferi postali 4x4 che prevede un investimento nel lungo periodo con una durata di 16 anni. In questo caso, il rendimento lordo annuo sarà pari allo 0,75% dopo 16 anni. Non parliamo di interessi alti ma si tratta di un prodotto sicuro poiché garantito dallo Stato e senza costi di sottoscrizione.

Anche i conti deposito sono uno strumento da prendere in considerazione. Sono considerati un investimento sicuro, soprattutto per somme inferiori ai 100.000 euro, poiché non esposti alla fluttuazioni dei mercati. I rendimenti sono più elevati rispetto a quelli proposti dai buoni fruttiferi ed è per questo che in molti optano per questa soluzione.

Attenzione, però, a scegliere i migliori conti deposito che sono quelli che riescono a garantire un buon rendimento ma anche un servizio e un'assistenza di valore. La scelta, come si riprende dal portale AffariMiei, deve basarsi su diversi fattori tra cui il rendimento, la sicurezza, l'assistenza offerta, la promozione a cui si aderisce. Se si fa una scelta congeniale alle proprie esigenze, questa è la soluzione ottimale per chi vuole investire senza rischi e senza pensieri.

Come detto, ci sono anche i libretti di risparmio. Siamo dinanzi allo strumento più conosciuto tra quelli elencati, ma è utile sapere che in questo caso i rendimenti sono bassissimi dato che si parla dello 0.01%. I rendimenti si alzano solo se si prende in considerazione l'offerta Supersmart che, però, è dedicata solo a chi a un libretto Smart e un accantonamento minimo di 1000 euro. In questo caso si avrà un tasso di interesse annuo lordo a scadenza dello 0,40%.