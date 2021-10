Occupazione: è boom di ricerche online per gli annunci di lavoro

La ripresa del mercato del lavoro passa soprattutto per la rete: chi cerca un nuovo impiego lo fa principalmente sul web, dov’è possibile attingere a un numero elevato di proposte condivise ogni giorno dalle aziende.

Il quadro che emerge dalle ultime rilevazioni in merito agli annunci di lavoro mostra infatti un aumento nelle ricerche online, in parallelo a un incremento dell'offerta, che si rivela estremamente significativo.

Annunci di lavoro: perché affidarsi al web?

Ad alimentare il ricorso alla rete nelle quotidiane operazioni di ricerca di un impiego, è spesso la possibilità di rivolgersi ad agenzie per il lavoro affidabili e con una consolidata esperienza nel settore.

Si tratta di realtà che mettono a disposizione una proposta immediata, che facilita l'incontro fra domanda e offerta, aiutando a ottimizzare il processo di ricerca grazie alla possibilità di filtrare le offerte anche dal punto di vista della formula contrattuale.

Adecco, per esempio, offre una piattaforma virtuale tutta dedicata agli annunci di lavoro, uno spazio web funzionale e sicuro, che se da una parte facilita il recruitment da parte delle aziende, dall'altra rende più immediata la ricerca d'impiego da parte degli utenti. Il tutto, con una formula estremamente completa, in grado di rispondere alle esigenze di chiunque.

Infatti, a spingere gli utenti verso gli annunci di lavoro online, è soprattutto la possibilità di consultare portali capaci di soddisfare le aspettative di moltissime categorie di lavoratori: non soltanto di chi sia alla ricerca del suo primo impiego, ma anche di chi si senta pronto ad affrontare una nuova sfida o a rimettersi in gioco con una nuova attività. Non è un caso che tutte le proposte siano spesso catalogate per tenere conto di questi aspetti, offrendo anche un focus sulle offerte di lavoro dedicate alle categorie protette.

Naturalmente, per avere accesso a decine di proposte, tutte formulate in linea al proprio profilo professionale, basta semplicemente inserire la località in cui si cerca l'impiego e il tipo di professione oggetto della ricerca. In alcuni casi è inoltre possibile sapere in anteprima se ci siano aziende pronte ad assumere, visualizzando tutte le posizioni aperte ed eventualmente registrarsi per essere informati nel caso in cui una società cerchi un profilo simile.

Proposte di lavoro online: i profili più richiesti

Allo stato attuale, le proposte di lavoro che in rete riescono a rispondere a una domanda in continua crescita provengono dai settori chiave della produttività. A testimoniarlo è un'istantanea scattata proprio da The Adecco Group, che ha analizzato i profili più ricercati delle aziende, tracciando un quadro delle professioni maggiormente richieste dalla società. In particolare, tra i comparti professionali che primeggiano nella richiesta di personale ci sono soprattutto:

• La logistica;

• Il mondo della ristorazione;

• Il settore delle vendite;

• L’industria meccanica e tessile;

• Il settore dell'informatica.

Nello specifico, tra le professioni più ricercate si distinguono magazzinieri e autisti, mentre per quanto riguarda l'intero comparto Horeca, la crescita riguarda principalmente il personale specializzato nel campo delle cerimonie, e in particolare gli operatori di sala.

Buoni risultati sono poi quelli registrati dai settori dei call center e delle pulizie, senza considerare le richieste di addetti alla cyber security: un comparto che si rivela molto interessante, anche per quanto concerne le richieste future.

Attualmente, però, ad avere effetti molto importanti sull'occupazione, sia quella attuale sia quella prossima, sembra essere soprattutto il settore della transizione energetica, che nel tempo potrebbe interessare la forza lavoro in modo trasversale.

Un processo che vedrà inoltre ben presto la maggior parte delle aziende dare il via a importanti processi di riconversione, che se da una parte metteranno fine ad alcune mansioni, dall'altra ne creeranno delle nuove.

Ricerche in rete: l'importanza degli annunci di lavoro online nell'immediato futuro

In un mondo del lavoro così dinamico, che nei prossimi anni sarà interessato da un decisivo cambiamento, il web è destinato a ricoprire ancora un ruolo predominante.

Le piattaforme per la domanda e l'offerta di lavoro saranno infatti al centro di questa particolare rivoluzione, e tutto ciò principalmente grazie alla capacità di saper rispondere alla domanda di un'utenza sempre più ampia.

Un trend che ha già avuto inizio da tempo e che trae i suoi vantaggi in una proposta estremamente valida, molto più interessante rispetto a quella sul territorio, ma soprattutto priva di confini.