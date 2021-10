Grande successo per la Festa del Re Marrone a Chiusa di Pesio (FOTO)

Si è conclusa con successo la due giorni di Festa del Re Marrone a Chiusa di Pesio.

Sabato 23 e domenica 24 ottobre in tanti si sono recati nel piccolo centro della valle Pesio a degustare mondai, frittelle, birre artigianali e prodotti del territorio.

La 23ª edizione si è aperta con la consegna da parte del sindaco Claudio Baudino di una pianta di Marrone di Chiusa di Pesio alle bambine e ai bambini nati nell’ultimo anno: “Un piccolo gesto di benvenuto e buon auspicio”. Erano presenti anche il presidente della Provincia e sindaco di Cuneo Federico Borgna, il presidente delle Aree Protette Alpi Marittime Piermario Giordano, il senatore Mino Taricco, il consigliere regionale Franco Graglia, Massimo Gula della Fondazione CRC, il sindaco di Peveragno Paolo Renaudi e Gianpiero Garelli della BCC.

Dall'amministrazione un grande grazie: “Alla Pro Loco Turismo in Valle Pesio per la sempre impeccabile organizzazione. Agli allevatori e agli agricoltori, per aver curato la scenografia. Ai commercianti, per la calorosa accoglienza in ogni attività. Al pubblico e agli standisti, che hanno atteso con affetto il ritorno della manifestazione.Arrivederci all’anno prossimo!”