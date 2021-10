"Panorama e non solo...": a Dogliani mostra personale di Renato Bevione

L’esposizione dell’artista del “figurativo”, inaugurata il primo ottobre, continuerà fino a fine novembre nel locale in via Corte 24.

Per tutto il periodo sarà visitabile la mostra del pittore “della realtà” Renato Bevione. Diplomato elettrotecnico nel 1964, ha sempre avuto nell’animo la passione per il disegno e la pittura. Sono del 1970-72 le prime opere realizzate da autodidatta ed esposte a Torino. Nel 2015 realizza una personale a Cherasco nella chiesa San Gregorio, ottenendo ottimi riscontri. La riproduzione di ciò che osserva, in modo semplice, ma con sentimento per i paesaggi ed i personaggi da lui narrati, danno piacere oltre che all’artista, agli osservatori più sensibili.

La mostra inaugurata il primo di ottobre in Via Corte 14 – Dogliani è visitabile il martedì- sabato- domenica, ore 10-12,30 // 16-18.30 fino al 30 novembre.