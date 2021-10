Riprende a Saluzzo l'attività di “Amici del Teatro e della Musica”

Dalla riproposta in video di alcune memorabili interpretazioni di Magda Olivero riprende l’attività dell’associazione “Amici del Teatro e della Musica”, dopo tanti mesi difficili anche per la musica e l’arte. L’incontro, aperto a tutti gli appassionati di musica, si terrà Sabato 30 ottobre 2021 - ore 17 nella Sala Convegni del Monastero di Santa Maria della Stella in piazzetta della Trinità,4 - Saluzzo.

Si parlerà delle iniziative e dei progetti programmati per il 2021/22, nonché del Monastero, che sarà preziosa cornice dei prossimi eventi, grazie alla disponibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

I primi successivi appuntamenti saranno per il Concerto per Quintetto con pianoforte e fiati del Conservatorio “G.Verdi” di Torino nell’ambito della rassegna “I Conservatori in Piemonte”, che prevede la partecipazione dei migliori giovani musicisti, (domenica 28 novembre, ore 17), e per una serie di incontri di valorizzazione della vocalità lirica femminile, incentrati sulla musica di Puccini e in particolare sull’opera “Suor Angelica”, in collaborazione con l’ensemble vocale femminile Polimnia (novembre/dicembre).

L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti disponibili; è pertanto consigliabile prenotarsi ai tel. 0175291445 – 3341558928 (Segreteria Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo) oppure sul sito www.monasterodellastella.it/prenotazioni.Si ricorda che, per accedere alla Sala, sono necessari il green pass e la mascherina.