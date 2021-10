Saluzzo, “Don’t worry” al cinema teatro Magda Olivero

Al cinema teatro Magda Olivero stasera, lunedì 25 ottobre, alle 21, la proiezione del film “Don’t worry” del regista Gus Van SantLa proiezione rientra nella rassegna cinematografica “Diritti &Rovesci” promossa dall’associazione Ratatoj. Ingresso al costo di 5 euro, gratuito per i tesserati Arci.

“Tranquilli, non andrà lontano a piedi” è il titolo originale della sceneggiatura scritta da Robin Williams sulla vita di John Callahan, alcolista dai 12 anni, sulla sedia a rotelle dai 21, libero dall’alcol dai 27.

Callahan si dedicò inizialmente alla scrittura di canzoni poi iniziò a disegnare. Diversamente abili, omosessuali, alcolisti, cattolici, persone sovrappeso, mendicanti, politici: erano questi i soggetti preferiti dell’umorismo tagliente e molto poco politicamente corretto dell’iconico disegnatore, interpretato magistralmente da Joaquin Phoenix.

Quello che Gus Van Sant mette bene in luce è come dalle fessure di umanità di questa lotta contro la dipendenza comincino a sgorgare i primi fumetti, la creatività, finalmente un senso per la vita.

Sceglie di commuovere, invece di provocare. Guarire, invece di scioccare.

La proiezione sarà preceduta dalla restituzione pubblica delle sperimentazioni legate al tema del tempo libero a favore delle persone con disabilità. Il progetto è portato avanti dal Consorzio Monviso Solidale con programma “Ci vediamo in giro!” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, attraverso il bando “Vivomeglio”.

Alle 20.30 interverrà Federico Zamengo del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino e verranno presentate le Cartoline audiovisive realizzate durante i laboratori attivati sui territori di Savigliano e Saluzzo, con la collaborazione di Armonia Cooperativa Sociale e Proposta 80.

www.cinemateatromagdaolivero.it