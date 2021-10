Tic Tac al Museo Diocesano di Cuneo con la Compagnia Melarancio, tra arte, poesia e teatro

Tic Tac, una domenica ad arte! Un pomeriggio per le famiglie tra musica, spettacolo, poesia e storia ... vi aspettiamo!

TIC TAC è un progetto di Compagnia Melarancio nato per raggiungere un nuovo pubblico di famiglie e coinvolgerle attivamente nella progettazione e creazione di pomeriggi di teatro, cultura e attività del tempo libero. L’obiettivo del progetto è di raggiungere un nuovo pubblico di famiglie, con e senza abitudini teatrali e culturali ed offrire una nuova esperienza.

L’idea di TIC TAC è creare un nuovo format che unirà in un unico pacchetto culturale, creato e sviluppato con la collaborazione delle famiglie, lo spettacolo teatrale insieme ad altre attività per il tempo libero: arte, musei, merende, passeggiate, etc.

L'evento del 31 ottobre 2021 | Tic tac, una domenica ad arte

A partire dalle 14.00 un pomeriggio tutto dedicato alle famiglie per farsi meravigliare dalle arti di tutti i generi! I musei accoglieranno e accompagneranno i visitatori con indovinelli, giochi, narrazioni alla scoperta delle curiosità del patrimonio storico, artistico e culturale di Cuneo.

Al Museo diocesano una passeggiata nell’arte e nella storia che porterà a immergersi in racconti straordinari, immaginare viaggi avventurosi, conoscere personaggi del nostro passato … e alla fine toccherà a voi giocare con le parole e la creatività per produrre un’opera unica dedicata a questa giornata.

Per acquistare i biglietti è necessario recarsi presso gli uffici di Officina Residenza Teatrale, Piazzetta del Teatro 1 a Cuneo, dalle 8.30 alle 15.30 dal lunedì al venerdì per poter scegliere fra le varie attività proposte | Telefono 0171-699971