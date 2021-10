BAM Acqua San Bernardo Cuneo- HRK Motta di Livenza 3-0, la gioia di Preti, Mvp dell'incontro: "Un passo avanti di tutti noi" (VIDEO)

Miglior giocatore dell'incontro di ieri tra BAM Acqua San Bernardo Cuneo e Motta di Livenza, partita vinta dai piemontesi per 3-0, è stato lo schiacciatore Alessandro Preti, insieme con l'opposto Wagner sicuramente quello che ha martellato con maggior efficacia in attacco. Per lui 12 punti totali, con il 57% di positività in attacco.

Lo abbiamo sentito a fine partita: "Eravamo carichi ed emozionati - le sue parole - ci siamo guardati in faccia ed abbiamo detto che dovevamo fare un passo avanti rispetto la brutta prova d'esordio. Questa è casa nostra e dobbiamo fare la differenza con il servizio, ci siamo riusciti".