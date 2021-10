Lpm Bam Mondovì-Catania 3-0, il commento della ex Bordignon: "Tornare al PalaManera bello ed emozionante" (VIDEO)

Vittoria convincente della Lpm Bam Mondovì, che ieri pomeriggio ha superato la Rizzotti Design Sicilia Catania con un netto 3-0. Dopo un primo set combattuto e in bilico fino alle sue battute conclusive, le Pumine hanno chiuso in scioltezza.

Un successo che, anche in virtù dei risultati delle altre gare di giornata, ha permesso alla squadra di Solforati di balzare al terzo posto in classifica, alle spalle di Talmassons e Montecchio. Nel Catania è scesa in campo l'ex pumina Martina Bordignon, emozionata per il suo ritorno al PalaManera.

Ecco il commento della ex schiacciatrice del Puma, raccolto al termine del match: