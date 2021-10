Vince il campionato italiano cadetti, premiato il judoka braidese Nicolò Busia

Un braidese scrive la storia ai campionati nazionali di judo. Nicolò Busia, 17 anni, si laurea campione italiano nella categoria cadetti per la terza volta consecutiva e per il terzo anno di fila.





Grinta, esplosività e una continua ricerca degli attacchi sono il marchio di fabbrica del giovane atleta dell’ Akiyama Settimo Torinese , allenato dai maestri Pierangelo e Massimo Toniolo , che sono noti per forgiare talenti in questo seguitissimo sport.

Emozione, soddisfazione e orgoglio per Nicolò al momento di salire sul gradino più alto del podio del PalaPellicone di Ostia, dopo la finale disputata 23 ottobre che ha chiuso i campionati italiani cadetti nella classe under 18.

Così il presidente Giuseppe Gandino: “La realtà sportiva che su Bra rappresentiamo sin dal 2006 ha nuovamente motivo di soddisfazione per un’impresa per certi versi epica, sulla ‘Granda’ di certo eccezionale ed unica, quella di Busia sì tanto che il Consiglio Direttivo è in festa per aver da tempo nelle file associative un vero e proprio campione nella disciplina delle arti marziali-judo”.