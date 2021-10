Volley femminile B2 - Amara trasferta a Cambiano per Cuneo

Dopo il buon esordio stagionale, le ‘gattine’ biancorosse escono sconfitte dalla prima trasferta in calendario nel girone A del Campionato Italiano di Serie B2.

Al Pala Woijtila di Cambiano, le padrone di casa dell’InVolley Fiorentini, scese in campo con una squadra giovane che vanta al suo interno numerosi Campioni d’Italia Under 17 della passata stagione, hanno infatti avuto la meglio sulle cuneesi.

Negativo l’impatto alla gara per le ragazze di coach Petrelli, con tanta fatica fin dai primi scambi (8-4). Le cuneesi rientrano in partita aumentando il livello del gioco e, al termine di un lungo turno in battuta di Ulligini, sorpassano le rivali (14-16). Nel finale, però, troppi errori delle biancorosse che servono alle rivali l’1-0 (27-25). Secondo set fotocopia del primo, caratterizzato da troppi errori punto delle ospiti nella costruzione del gioco: l’In Volley Fiorentini si porta sul 2-0 (25-21). Il cambio di atteggiamento delle biancorosse arriva nella terza frazione, con scambi più lunghi e meglio gestiti, grazie alla varietà di colpi in attacco con Battistino, Montabone e Fabbrini che disorientano la compatta difesa delle ragazze di Cambiano: 2-1 (20-25). Proprio quando la gara sembra riaprirsi, l’In Volley entra in campo con grande determinazione, dimostrando grande coesione di squadra in difesa e mettendo in luce la varietà e la precisone dei colpi di attacco dell’opposto Buffone (26 punti). La gara si chiude 3-1 (25-15).

«Quando si commettono tanti errori gratuiti e si fatica a costruire con continuità una trama di gioco diventa tutto più difficile - dichiara Liano Petrelli, responsabile tecnico della Granda Volley Academy -. Ci siamo creati delle opportunità nel primo set ma in generale abbiamo dimostrato poca lucidità e personalità per affrontare una gara in trasferta».