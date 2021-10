‘Santi nella notte’ con le Sorelle Clarisse di Bra, l’alternativa di preghiera ad Halloween

Un’esperienza diversa, un avvicinamento a Cristo in una notte che prima di ogni altra cosa è la notte dei Santi, alla ricerca del senso di una festa. Nasce come un’alternativa di raccoglimento alla celebrazione laica di Halloween l’appuntamento di domenica 31 ottobre organizzato dalle Sorelle Clarisse di Bra.





Si comincia alle ore 20.30 pregando il Rosario con i Santi e si prosegue, alle ore 21, con la Messa di tutti i Santi, presso la chiesa del Monastero, in viale Madonna dei Fiori, 3. La preparazione alla festa di Ognissanti prenderà il via già venerdì 29 ottobre con un programma che prevede la possibilità delle confessioni alle ore 16, la recita del Rosario alle ore 17.30 e la funzione eucaristica alle ore 18.

Si tratta di un’occasione per riappropriarsi delle tradizioni e di quei principi autentici di cui il mondo, sconvolto dalla pandemia, ha urgente bisogno di riscoprire. Spiegano le Sorelle Clarisse: “Fai brillare la tua luce. L’invito è per te che leggi, i tuoi amici e la tua famiglia. Perché partecipare? Per seguire le orme dei Santi”. Sono loro i veri influencer!