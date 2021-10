A Limone Piemonte oltre 200 volontari dell'Antincendi boschivi: due giorni di esercitazione provinciale

Nel weekend Limone Piemonte farà da sfondo all’esercitazione su scala provinciale dell’Area di base n. 9 e della squadra di Borgo San Dalmazzo appartenenti al Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte.

Nella giornata di domenica 31 l’attività si trasferirà sul terreno a Limone per esercitare le squadre AIB della provincia di Cuneo all’impiego di un sistema di comando sull’incendio (Incident Command System o I.C.S.), che costituisce lo stato dell’arte per la gestione dell’intervento in caso di grandi calamità.