Appassionati d'arte in visita alle bellezze di Rocca Cigliè

Con le belle giornate autunnali, sabato 23 ottobre un gruppo di appassionati dell’arte, ha fatto visita agli edifici storici del comune di Rocca Cigliè, per scoprire gli affreschi ivi contenuti.

Il punto di partenza è stata la suggestiva cappella campestre di S. Eusebio di origine romanica con affreschi del 1600, per poi proseguire con la visita della chiesa dell’Assunta in prossimità del cimitero, contenente un raro affresco raffigurante la santissima Trinità risalente al 1400 e molto ben conservato. Entrambe le cappelle fanno parte del circuito “le cappelle del Tanaro” dislocate nei comuni di Bastia M.vì, Niella T., Cigliè e Rocca Cigliè.

Successivamente il gruppo, molto interessato e preparato, si è recato nel centro storico facendo visita alla chiesa Parrocchiale di S. Brigida, in stile barocco del 1700, recentemente restaurata nella facciata e nel campanile. Inoltre ha potuto apprezzare la piazza del municipio ove si staglia la torre comunale a pianta quadrata in pietre di langa di altezza pari a 28 m, il castello e gli altri edifici pubblici recentemente riqualificati.

La visita si è conclusa alla Cappella del S. Cosma e Damiano in loc. Costa. Il sindaco Ferrua intervenuto alla fine del percorso, ha portato un saluto dell’amministrazione ai partecipanti, ringraziandoli per la visita ed invitandoli a ritornare il prossimo anno per la “scalata” della Torre, considerando che a breve inizieranno i lavori di rifacimento della scala interna. In questo modo vi sarà un edificio storico in più da visitare nel comune. Un ringraziamento particolare va ai volontari Matteo e Romana ed a Luisella titolare della nuova bottega di alimentari, che ha offerto una deliziosa torta di nocciole con zabaione ai partecipanti del tour.