Cessa la propria attività il dottor Marco Uranio, medico di medicina generale a Bagnolo Piemonte

Il 31 ottobre cessa la propria attività di medico di medicina generale a Bagnolo Piemonte il Dott. Marco Uranio. Al fine di garantire la copertura assistenziale dal 2 novembre si è reso necessario attivare un servizio di Continuità Assistenziale nei giorni feriali dalle 8 alle 20, con attività ambulatoriale in orari giornalieri definiti nella sede di Bagnolo Piemonte e con reperibilità telefonica negli altri orari fino al reperimento di un medico disponibile all’incarico. L’ambulatorio sarà attivo su prenotazione telefonica al numero 366 6605815 presso la sede distrettuale IPAD D. Bertone il lunedì 9-12; martedì 15-18; mercoledì 9-12; giovedì 16-19 e venerdì 9-12.

Verranno altresì effettuate le visite domiciliari motivate per gli assistiti non in grado di accedere all’ambulatorio, secondo le modalità previste.

E’ fatta salva ovviamente la possibilità di scelta nei confronti di Medici di Medicina Generale operanti nel Distretto che abbiano ancora disponibilità di posti.

E’ possibile anche, previa accettazione del MMG e parere favorevole dell’ASL competente, effettuare la scelta in favore di un Medico operante fuori ambito territoriale.

Presso lo sportello multifunzionale sarà possibile avere informazioni circa le disponibilità di scelta nei confronti dei MMG già operanti nell’ambito territoriale, nonché conoscere gli orari di ambulatorio; gli stessi orari sono inoltre consultabili sul sito ASL CN1 alla voce “L’ASL per i Cittadini – Medici di Famiglia e Pediatri”.

Sarà cura dei medici del servizio di assistenza medica primaria garantire lo svolgimento della campagna vaccinale antinfluenzale a favore di tali assistiti.