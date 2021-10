Come si viaggia al tempo del Covid? Via al ciclo di webinar di Confindustria Cuneo

Prima della pandemia esisteva un modo di viaggiare, poi è arrivata l’emergenza Covid, che ci ha messo di fronte ad importanti cambiamenti e a notevoli limitazioni per quanto riguarda gli spostamenti. I mutamenti hanno coinvolto anche le aziende, che si trovano a dover affrontare nuove difficoltà nell’organizzazione di una trasferta di lavoro.



Oggi non è più sufficiente prenotare voli e alberghi, serve una gestione differente, che richiede sforzi e costi maggiori ed una conoscenza specifica delle normative in vigore nei Paesi stranieri. Per questo la figura del travel manager sta acquisendo un ruolo sempre più centrale e di responsabilità nelle aziende: oltre alla preparazione, deve possedere la capacità di reagire di fronte agli imprevisti e ai cambiamenti che possono verificarsi frequentemente in questo periodo storico. Le difficoltà legate alla pandemia si vanno ad aggiungere ad altre variabili da tenere in considerazione, come la sicurezza geopolitica di una determinata destinazione. Una corretta gestione delle trasferte di lavoro può generare un beneficio anche economico per l’azienda, ecco perché Confindustria Cuneo ha deciso di dedicare all’argomento un ciclo di incontri, dal titolo “Travel Management”, coordinati dalla Responsabile Servizio Internazionalizzazione Bianca Revello: quattro webinar gratuiti che hanno l’obiettivo di fornire alle imprese gli strumenti utili per ottenere una pianificazione efficace ed efficiente delle trasferte dei propri lavoratori.



Il primo appuntamento, “Utilities: piattaforma di gestione dei viaggi e delle spese di trasferta”, è in programma martedì 26 ottobre, alle ore 15. I rapidi cambiamenti delle normative di ingresso nei Paesi stranieri rendono necessario, da parte delle aziende, un mutamento della prospettiva rispetto ad un tempo: non è più possibile fare piani a lungo termine, serve invece la capacità di pianificare gli spostamenti sul breve.



Durante l’incontro, verrà spiegato come facilitare questi processi, affidandosi ad un unico strumento in grado di rendere più efficace e rapida la gestione dei viaggi e consentire di avere il controllo delle trasferte e delle relative spese. Interverranno, in qualità di relatori, Fabrizio Di Palma di Leonardo Travel Service e Daniele Petrazzini di American Express.



Per partecipare, è possibile iscriversi su confindustriacuneo.it/calendario.



Dopo quello di martedì 26 ottobre, i prossimi webinar del ciclo “Travel Management” sono in programma martedì 9 novembre alle 11 (“Business Travel Evolution: dalla gestione dei costi all’ingaggio dei viaggiatori”), giovedì 18 novembre alle 15 (“Travel Risk Management: lo standard ISO 31030 per la gestione dei rischi di viaggio”) e lunedì 29 novembre alle 15 (“Business Travel: risparmiare tempo e denaro grazie alla digitalizzazione”).