"Impianti sciistici della Granda: sarà vera ripartenza?" Se ne parla stasera a "Quarta parete"

"Impianti sciistici della Granda: sarà vera ripartenza?"

E' questo il tema della puntata di "Quarta parete" che andrà in onda stasera 26 ottobre alle 21 su Targatocn e LavocediAlba e sulle pagine Facebook delle due testate.

La puntata del format condotto da Barbara Simonelli sarà dedicata al mondo dello sci, fermo da marzo 2020. Nel 2021, tra continui rinvii, gli impianti non hanno mai riaperto, mettendo in ginocchio un settore strategico per l'economia della provincia Granda.

Ne parleremo in studio con Roberto Gosso, presidente di Cuneo Neve, il brand di Confindustria Cuneo che raggruppa tutte le stazioni sciistiche del Cuneese, con Alberto Oliva, direttore marketing Prato Nevoso Spa, Antonella Zanotti, amministratore delegato della LIFT, Marta Nicolino, che gestisce con il marito la stazione di Pian Munè a Paesana e infine Lucio Simon, presidente della Scuola sci Festiona Valle Stura.

Appuntamento a questa sera, alle 21. Per ritrovarci ogni martedì con "Quarta parete".