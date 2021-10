In arrivo "Mondovìvola": voli vincolati in mongolfiera, visite guidate e laboratori nella città del volo

E' stato presentato questa mattina, martedì 26 ottobre, il progetto "Mondovìvola", che prende il nome dall'hashtag creato dall'Aeroclub Mondovì per raccogliere tutti gli scatti che, ogni anno, vengono pubblicati con entusiasmo sui social dai piloti, italiani e stranieri, dai monregalesi e da tutti gli amanti delle mongolfiere che raggiungono la città per assistere allo spettacolo del raduno dell'Epifania.

Si partirà domenica 31 ottobre, nella cornice di "Peccati di gola", per poi proseguire il 14 novembre, 5 e 19 dicembre, nella splendida cornice dei rioni storici di Breo e Piazza e del loro centro commerciale naturale.

Balloon experience: voli vincolati a bordo della mongolfiera della Città di Mondovì Piazza Ellero dalle 15 alle 18; Macchine volanti: dimostrazioni e visite guidate Piazza Ellero alle 15,00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30; Tra terra e cielo: visite teatrali sulle origini di Mondovì alle 15; Dal di sotto: in su visite guidate in città alle 16.30; Ossigeno: letture animate e laboratori di tipografia per bambini e ragazzi Piazza Maggiore dalle 15 alle 17.

IL PROGRAMMA

Durante le quattro domeniche, l'area di Piazza Ellero ospiterà mongolfiere e alle “macchine volanti” con i voli vincolati, dimostrazioni e visite guidate che permetteranno di osservare da vicino le caratteristiche e le peculiarità di questi curiosi mezzi, scoprirne il funzionamento e “assumerne i comandi”, sotto la guida di piloti e istruttori esperti.

Piazza Maggiore sarà invece il punto di riferimento per le attività rivolte a bambini e ragazzi; letture animate, laboratori a tema mongolfiere: utilizzando caratteri mobili e tornio saranno realizzate meravigliose cartoline personalizzate.

Contemporaneamente visite guidate per le vie del centro storico e anche all'Altipiano per scoprire storia e curiosità della città e delle sue architettura.

Tutti gli eventi in programma, realizzati grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e in collaborazione con Confcommercio Ascom Monregalese e Associazione La Funicolare, sono gratuiti. Al momento le prenotazioni sul sito mondovivola.eventbrite.it sono già sold out, ma è stata creata una lista di attesa. Per informazioni e prenotazioni: 0174/330976 | e-mail: booking@kalata.it

Nel rispetto della normativa, per partecipare agli appuntamenti saranno necessari il Green Pass (maggiori di 12 anni) e l’utilizzo della mascherina.