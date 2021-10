La Fidas monregalese premia 357 donatori

Domenica 24 ottobre, nella bella atmosfera del Pala terme di Lurisia nel comune di Roccaforte Mondovì, si sono svolte le premiazioni dei donatori di sangue che il sodalizio monregalese organizza ogni due anni.

Sono stati veramente tanti i donatori meritevoli che hanno tagliato i vari traguardi partendo dalle 10 donazioni per raggiungere le 150 come hanno fatto Borla Antonio e Gian Piero, Gastaldi Giuseppina, Mulattieri Dante e Turco Mauro. Ma il ringraziamento della associazione va a tutti indistintamente per il prezioso contributo che donatori e donatrici offrono alla collettività.

È un gesto anonimo, gratuito e volontario, fatto superando molto paure e nonostante il periodo di emergenza sanitaria.

“Un grazie a tutti coloro che hanno continuato a donare - spiega Mauro Benedetto, Presidente della Fidas Monregalese - nonostante il periodo difficile che stiamo ancora passando a causa della pandemia. Oggi più che mai c’è bisogno di una donazione periodica e costante perché il malato ha sempre bisogno anche durante i periodi di emergenza e noi dobbiamo garantire la sua salute. Il sistema funziona se tutti noi facciamo il nostro dovere tendendo il braccio verso il prossimo”.