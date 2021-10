Nuova manifestazione no-pass in programma a Cuneo dal titolo “La gente come noi non molla mai”.

L'evento è organizzato dal coordinamento provinciale free vax-no green pass.

L’appuntamento è programmato per giovedì 28 ottobre alle ore 20 in piazza Foro Boario a Cuneo.

Saranno presenti il consigliere comunale Giuseppe Lauria e il responsabile provinciale di Italexit Alessandro Balocco.