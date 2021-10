La pro loco di Elva "contro la misura liberticida del green pass" annulla tutti gli eventi

Affida il proprio pensiero alla pagina facebook dell'associazione la pro loco di Elva. E lo fa comunicando l'intenzione di annullare tutte le manifestazioni in programma per il periodo autunnale e invernale all'interno del piccolo centro della Valle Maira (85 abitanti), ma con un calendario di iniziative legate alla cultura occitana e alle tradizioni montane che resistono e che richiamano nel comune diversi turisti al di fuori dai confini valmairini.

Il motivo è da riscontrarsi nella misura dell'obbligo di green pass tra i lavoratori. Misura ritenuta dal profilo Pro loco di Elva "La Deseno" "liberticida".



"La pro loco di Elva - si legge nel post - comunica l'annullamento della programmazione di eventi ufficiali di qualsiasi tipo nel periodo autunno/inverno fino a data da destinarsi, a causa delle imposizioni insostenibili e intimidatorie decretate a partire dal 15 ottobre anche per le associazioni di volontariato."



"Sostiene - prosegue il post - la lotta di tutti i lavoratori e cittadini contro la misura liberticida del green pass adottata da un governo che non ci rappresenta, non garantisce i diritti delle persone e attacca con violenza il popolo che dovrebbe difendere."



"Come pro loco abbiamo sempre promosso iniziative culturali e ludiche per tutti, senza escludere nessuno poiché la discriminazione è un principio che non ci appartiene. - conclude il post pubblicato questa mattina - Non intendiamo quindi ergerci a controllori o inquisitori poiché non è nella nostra natura giudicare le scelte personali altrui."