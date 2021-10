Mondovì: al Cimitero Urbano in servizio una mini-car elettrica per consentire a chi ha problemi motori di far visita ai propri cari defunti

È partito ieri, lunedì 25 ottobre, il nuovo servizio di cortesia, accompagnamento e sicurezza presso il Cimitero Urbano, organizzato dalla Città di Mondovì e dedicato in particolare agli anziani e alle fasce più deboli della popolazione. Una mini-car elettrica, guidata dal custode del Camposanto, verrà utilizzata per accompagnare le persone con difficoltà deambulatoria dai propri cari defunti.



Per prenotare la corsa è sufficiente telefonare del cimitero allo 0174.42472, oppure presentarsi all’ingresso principale del Cimitero Urbano, e attendere il passaggio (nel caso il servizio fosse già occupato).



Il servizio sarà attivo in via sperimentale e completamente gratuita per un mese, negli orari di apertura del cimitero (dal martedì alla domenica, dalle 8 alle 18,30). Al termine del mese di prova, l’Amministrazione comunale somministrerà un questionario per valutare il gradimento dell’utenza ed eventualmente rendere il servizio permanente.



«Se il servizio sarà apprezzato, il Comune valuterà l’acquisto di una mini-car per dare un servizio definitivo agli utenti del cimitero – rendono noto da Palazzo Civico – Gli obiettivi che ci prefiggiamo sono molteplici: aiutare le persone in difficoltà a raggiungere i propri cari all’interno del Cimitero, limitare l’ingresso delle auto al Camposanto onde evitare potenziali situazioni di pericolosità e realizzare un servizio che sia rispettoso dell’ambiente e del luogo sacro».



Il servizio si svolge nel rispetto delle norme sul contenimento del contagio da Covid 19: sul mezzo si potrà salire solo muniti di mascherina e sarà presente il gel per la disinfezione delle mani.