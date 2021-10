Un questionario per mappare le criticità in termini di accessibilità e fruibilità di edifici e spazi pubblici

Il comune di Cuneo ha avviato, nel corso dell'anno 2021, il percorso per la redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e Sensoriali (PEBAS), quale strumento programmatico d’intervento, sviluppato attorno a progetti prioritari e all’individuazione delle misure e delle azioni concrete finalizzate al superamento delle barriere architettoniche e percettive ancora esistenti in tutti gli edifici e spazi pubblici di propria competenza.

Con la redazione del P.E.B.A.S. si intendono perseguire le seguenti finalità:

- predisposizione di una mappatura dell’esistente, per censire le aree oggetto di interesse e le principali barriere architettoniche ancora esistenti negli edifici e negli spazi pubblici;

- predisposizione di un elenco degli interventi ritenuti indispensabili a conseguire l’obiettivo della piena accessibilità degli spazi pubblici, definendo criteri e livelli delle opere individuate come necessarie;

- misurazione del grado di accessibilità e fruibilità della Città nelle situazioni ante e post piano (monitoraggio).

Il P.E.B.A.S. è un documento che deriva da un fitto percorso partecipato avviato attraverso incontri con le associazioni attive nel campo della disabilità, il Consorzio Socio Assistenziale, i Comitati di Quartiere e la collaborazione dell’Istituto per Geometri “Bianchi-Virginio”.

Viene dunque proposto ai cittadini un questionario che, pur nella sua semplicità, ha un ruolo importante: contribuire a costituire la fase partecipativa del Piano ed evidenziare le maggiori criticità del territorio in termini di accessibilità e fruibilità. I risultati contribuiranno a formulare le reali esigenze alle quali l’Amministrazione comunale intende rispondere con concrete proposte operative; il Piano infatti, tra le altre cose, individua diverse tipologie di intervento e le priorità di realizzazione degli stessi.

Si invitano pertanto i cittadini interessati a fornire il proprio contributo compilando, in forma totalmente anonima, il questionario, disponibile alla pagina https://www.comune.cuneo.it/Questionario-PEBAS

"Le azioni di miglioramento dell’accessibilità delle attrezzature pubbliche collettive – dichiarano la Vice Sindaco e Assessora alle Politiche Sociali Patrizia Manassero e l’Assessore alla Città Accessibile Marco Vernetti - aumentano la qualità della vita di tutti i cittadini e dei fruitori della Città e comportano un più diffuso “comfort urbano”, sia che si tratti di persone con ridotta capacità motoria o sensoriale, sia che si tratti di persone normodotate, garantendo una piena e fattiva partecipazione alla vita sociale e il più elevato benessere possibile. Siamo convinti che questa operazione di coinvolgimento della popolazione possa fornirci utili spunti di riflessione per poter intervenire laddove vengano riscontrate le criticità maggiori. A tal proposito vogliamo ringraziare le tante associazioni che si occupano di disabilità, il Consorzio Socio Assistenziale, i Comitati di Quartiere e l’Istituto per Geometri “Bianchi-Virginio”, per la preziosa collaborazione nella stesura del questionario".