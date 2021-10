A Paesana l’addio a Pasqualina, storica gestrice del “Bar del Centro”

È morta, all’età di 85 anni, Eugenia Pittavino, da tutti conosciuta con il nome di Pasqualina.

Classe 1936, era un volto noto, a Paesana in tutta la Valle Po. Qui tutti la ricordano per esser stata a lungo dietro il bancone del “Bar del Centro”, in via Po, all’angolo con via Roma.

All’interno dei locali del “suo” bar, Pasqualina aveva servito, con il suo stile, il suo carattere e con l’inconfondibile timbro di voce, generazioni di paesanesi e non solo.

Agli inizi degli anni Settanta, Pasqualina, insieme al marito Renzo Priola, aveva deciso di rilevare la gestione del bar, succedendo di fatto a “Madama Brovelli”.

Da quel tempo, Pasqualina e Renzo hanno sempre portato avanti l’attività. Il bar negli anni era diventato un punto di riferimento per la sua sala biliardo. La gestione, col tempo, era poi passata a Ornella Priola, la figlia di Pasqualina e Renzo, insieme al marito Eraldo.

Il rito esequiale verrà celebrato nella chiesa parrocchiale di Santa Maria in Paesana, giovedì 28 ottobre, alle ore 15.

Pasqualina lascia, oltre alla figlia Ornella e al genero Eraldo, i nipoti Federica, Debora e Lorenzo.