Come acquistare il miglior profumo da donna

Non ti serve necessariamente il fiuto di un cane da tartufo per sapere quali odori non ti piacciano e quali anzi ti fanno letteralmente impazzire. Tuttavia resta sempre molto difficile determinare il profumo giusto da comperare per il nostro arsenale persona, quando la piazza ci propone ogni giorno una scelta così vasta e differenziata.

Con i tanti marchi di alto profilo e celebrità che offrono un nuovo profumo periodicamente, è difficile individuare quali si distinguono davvero e quali sono più adatti a noi.

Quest’oggi ci vogliamo dedicare per te alla scoperta dei dettagli e dei modi con cui scegliere i profumi donna più adatti a quello che vogliamo davvero, senza farci confondere da marketing o confezioni, ma andando dritti alla sostanza.

Ecco 5 consigli per poter scegliere il profumo da donna

1. Non avere fretta

Prova ogni fragranza con la giusta calma: prova innanzitutto il profumo sulla tua pelle, osserva come questo cambia la tua percezione e soprattutto come cambia nel tempo. I profumi infatti non sono sempre costanti, ma hanno delle differenze da quando li posiamo addosso la prima volta e quando li abbiamo ormai da qualche ora.

Per fare un esempio, l'odore di rosa è un profumo molto diffuso, ma ciò non indica che lavorerà bene sulla tua pelle. Il messaggio è: prendi il tuo tempo nella scelta, non farti mettere fretta dai tempi moderni così frenetici, dona la giusta considerazione anche a queste azioni magari secondarie, che possono però migliorare la giornata.

2. Senti le “note”

Le note sono tutto: presta attenzione alle note che ti piacciono, in quanto ciò restringerà la tua ricerca e renderà più facile trovare il profumo giusto, sia in negozio che online. Chiediti, quali profumi ami già in altri prodotti? A volte trovare il giusto profumo è solo una questione di osservazione: hai magari una candela profumata a casa tua? O un vaso di fiori che ti evocano bei ricordi? Forse sono proprio quelli la soluzione.

3. Crea un mix

Non limitarti a un profumo e prova a mixarne di diversi: sembrerà strano ma i profumi si possono sovrapporre, dal più leggero al più forte, per creare la tua firma sensoriale. Puoi mescolare i profumi che appartengono a famiglie di fragranze diverse, per creare quel tuo profumo bellissimo e caratteristico che sarà solo tuo.

4. Sii originale

Non seguire le tendenze: non fare acquisti di profumi in base alla popolarità o alle tendenze che sono destinate a morire. Il profumo perfetto per una diva o una tua amica, potrebbe non essere il tuo. Impara a conoscere te e il tuo stile, poi individua il profumo.

5. Occasione d’uso

Pensa all’occasione per cui stai acquistando questo profumo: è per la tua routine di cura di te stesso, per il tuo appuntamento, per andare a dormire, per un'occasione come il tuo compleanno o un matrimonio? Le nostre emozioni e le nostre sensazioni si allacciano alle nostre memorie, per questo scegliere il giusto profumo è così importante.